10.10.2019 20:10

В пятницу 11-й троллейбус будет ходить по другому маршруту

Маршрут следования будет изменен на период с 9:00 до 21:00 11 октября.



//city.kharkov.ua

Троллейбус №11 будет курсировать по другому маршруту с 9:00 до 21:00 11 октября.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с капремонтом проезжей части улиц.

В это время движение троллейбусов будет запрещено по ул. Конева и ул. Малиновского, на участке от разворотного круга «ул. Конева» до ул. Коцарской, на ул. Коцарской, ул. Благовещенской, пл. Благовещенской и спуску Соборному.

В связи с этим троллейбус №11 будет курсировать следующим образом: пр. Дзюбы - пр. Ново-Баварский - ул. Китаенко - пр. Любови Малой - ул. Плановая - ул. Семинарская - ул. Большая Гончаровская - ул. Конева.