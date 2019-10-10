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10.10.2019  20:10   

В пятницу 11-й троллейбус будет ходить по другому маршруту

Маршрут следования будет изменен на период с 9:00 до 21:00 11 октября.


//city.kharkov.ua
Троллейбус №11 будет курсировать по другому маршруту с 9:00 до 21:00 11 октября.
 
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с капремонтом проезжей части улиц.
 
В это время движение троллейбусов будет запрещено по ул. Конева и ул. Малиновского, на участке от разворотного круга «ул. Конева» до ул. Коцарской, на ул. Коцарской, ул. Благовещенской, пл. Благовещенской и спуску Соборному.
 
В связи с этим троллейбус №11 будет курсировать следующим образом: пр. Дзюбы - пр. Ново-Баварский - ул. Китаенко - пр. Любови Малой - ул. Плановая - ул. Семинарская - ул. Большая Гончаровская - ул. Конева.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  изменение маршрута, 11 троллейбус, харьков
 
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