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11.10.2019  10:51   

Проблемы с TruCam: около тысячи водителей подали в суд на полицейских (КАРТА РАЗМЕЩЕНИЯ)

В Украине на автомобильных дорогах с 19 сентября планируется увеличить количество участков с установленными на них приборами для фиксации скоростного режима TruCAM.


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В Украине за последний год более 970 водителей оспаривали в судах свои нарушения правил дорожного движения, зафиксированные прибором TruCam.
 
Об этом сообщается в Едином госреестре судебных решений, пишет Сегодня.
 
Отмечается, что начиная с октября 2018 в Реестре опубликованы более 970 соответствующих решений судов.
 
«То есть, ежемесячно свои нарушения оспаривают в среднем 60 водителей. Свои претензии они аргументируют тем, что радар «приписал» им чужое нарушение. Опрошенные нами полицейские подтвердили, что часть водителей начинают оспаривать нарушения прямо на месте. Водители заявляют, что скорость превысил другой водитель, который ехал рядом. Не соглашаясь с нарушением, подают в суд, но, как правило, суды отказывают им », - рассказали патрульные.
 
По данным заместителя главы Департамента патрульной полиции Алексея Билошицкого, с октября прошлого года копы составили более 302 тыс. Протоколов на водителей, которые превысили скорость.
 
Всего в Украине сейчас работают 100 лазерных измерителей скорости TruCam. 
 
Источник:   zik.ua
 Тэги:  камера, штраф, харьков, водители, trucam
 
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