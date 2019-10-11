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11.10.2019  18:41   

В понедельник запретят проезд по Сумской

Движение транспорта, из-за шествия, ограничат на четыре часа.


//city.kharkov.ua
Движение транспорта по ул. Сумской, на участке от пл. Конституции до пр. Независимости, будет запрещено с 16:00 до 20:00 14 октября.
 
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением мирного шествия по ул. Сумской.
 
В связи с этим, с 16:00 до 20:00 14 октября автобусы нескольких маршрутов будут осуществлять объезд закрытого участка ул. Сумской следующим образом:
 
№20э, 217э: изменят конечную остановку и будут высаживать пассажиров на остановке «Станция метро «Госпром»;
 
№78э: изменит конечную остановку и будет осуществлять высадку пассажиров на остановке «Станция метро «Госпром» и изменит маршрут таким образом: - ст. м. «Госпром» - пр. Науки - пр. Независимости - ул. Сумская и далее по маршруту;
 
№119э: пер. Армянский - пл. Павловская - пл. Сергиевская - ул. Клочковская - спуск Клочковский - пр. Независимости - пр. Науки и далее по маршруту;
 
№202э: пер. Спартаковский - ул. Университетская (конечная) - спуск Соборный - ул. Клочковская - спуск Клочковский - пр. Независимости - ул. Сумская - Белгородское шоссе - ул. Рудика.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  запрет проезда, сумская, харьков
 
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