Ремонт Московского проспекта затянется на несколько недель: схема объезда

На участке Московского проспекта до конца месяца запрещено движение транспорта.
По данным мэрии, движение транспорта по пр. Московскому на участке от ул. 12 апреля во ул. Роганской, будет запрещен до 30 октября. Это связано с продлением сроков реконструкции проспекта. Ранее движение планировали открыть 16 октября.
На этот период объезд закрытого участка организовано по ул. Мира.
Автобусы объезжают закрытый участок следующим образом:
№9е: ул. Плиточный - пр. Московский - ул. Роганская - ул. Мира - ул. 12 апреля и далее по маршруту;
№121: ул. Роганская - ул. Мира - пр. Индустриальный - пр. Московский и дальше по маршруту;
№137: пр. Московский - ул. Роганская - ул. Мира - пр. Индустриальный - пр. Московский и дальше по маршруту;
№147: пр. Московский - ул. Роганская - ул. Мира - ул. 12 апреля и далее по маршруту;
261: ул. 12 апреля - ул. Мира - пр. Архитектора Алешина - пр. Александровский - пр. Индустриальный - ул. Мира - ул. Роганская - пр. Московский - ул. Плиточный - и далее по маршруту;
№262: ул. Зубарева - ул. Грицевца - ул. Луи Пастера - ул. Плиточный - ул. Роганская - ул. Мира - ул. 12 апреля - пр. Александровский - ул. Архитектора Алешина - пр. Московский - пр. Индустриальный - ул. Мира - ул. Роганская - ул. Плиточный - ул. Луи Пастера - ул. Грицевца - ул. Зубарева.
Кроме того, на время работ запрещено движение троллейбусов по пр. Московскому и бульвара Сергея Грицевца, на участке от ул. 12 апреля во разворотного круга "м / р" Горизонт ", ул. Плиточной и ул. Шариковой, на участке от пр. Московского до разворотного круга" Восточное ", ул. Роганской, на участке от пр. Московского до разворотного круга" Роганское " .
Троллейбусы №7, 45 и 46 - не ходят.
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