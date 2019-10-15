15.10.2019 16:06

Ремонт Московского проспекта затянется на несколько недель: схема объезда

На участке Московского проспекта до конца месяца запрещено движение транспорта.



://city.kharkov.ua

По данным мэрии, движение транспорта по пр. Московскому на участке от ул. 12 апреля во ул. Роганской, будет запрещен до 30 октября. Это связано с продлением сроков реконструкции проспекта. Ранее движение планировали открыть 16 октября.

На этот период объезд закрытого участка организовано по ул. Мира.

Автобусы объезжают закрытый участок следующим образом:

№9е: ул. Плиточный - пр. Московский - ул. Роганская - ул. Мира - ул. 12 апреля и далее по маршруту;

№121: ул. Роганская - ул. Мира - пр. Индустриальный - пр. Московский и дальше по маршруту;

№137: пр. Московский - ул. Роганская - ул. Мира - пр. Индустриальный - пр. Московский и дальше по маршруту;

№147: пр. Московский - ул. Роганская - ул. Мира - ул. 12 апреля и далее по маршруту;

261: ул. 12 апреля - ул. Мира - пр. Архитектора Алешина - пр. Александровский - пр. Индустриальный - ул. Мира - ул. Роганская - пр. Московский - ул. Плиточный - и далее по маршруту;

№262: ул. Зубарева - ул. Грицевца - ул. Луи Пастера - ул. Плиточный - ул. Роганская - ул. Мира - ул. 12 апреля - пр. Александровский - ул. Архитектора Алешина - пр. Московский - пр. Индустриальный - ул. Мира - ул. Роганская - ул. Плиточный - ул. Луи Пастера - ул. Грицевца - ул. Зубарева.

Кроме того, на время работ запрещено движение троллейбусов по пр. Московскому и бульвара Сергея Грицевца, на участке от ул. 12 апреля во разворотного круга "м / р" Горизонт ", ул. Плиточной и ул. Шариковой, на участке от пр. Московского до разворотного круга" Восточное ", ул. Роганской, на участке от пр. Московского до разворотного круга" Роганское " .

Троллейбусы №7, 45 и 46 - не ходят.