16.10.2019 13:19

Горсовет утвердил строительство дороги в районе «Барабашово»

Решение по строительству новой магистрали общегородского значения от ул. Академика Павлова до ул. Моисеевской было принято сегодня, 16 октября, на сессии городского совета.



//city.kharkov.ua

Как сообщил Харьковский городской голова Геннадий Кернес, строительство этой дороги было предусмотрено генеральными планами города Харькова еще в 50-х годах. По его словам, протяженность новой магистрали составит 2,5 км. В ходе строительных работ также будут возведены новые подпорные столбы для метромоста.

«Эта дорога была предусмотрена генеральным планом 1953, 1986, 2004 и 2013 годов. Когда земля передавалась в аренду Концерну «АВЭК», его предупреждали, что это для временного размещения торговых павильйонов или автостоянок. На августовской сессии мы с вами создали КП «Городской торговый рынок», которому будут выделены деньги для строительства малых архитектурных форм и сдачи их в аренду предпринимателям. И деньги, которые будут платить предприниматели, будут гораздо меньше, чем сейчас с них сдирает собственник. Таким образом, и городской бюджет пополнится, и предпринимателям будет спокойнее», - подчеркнул Геннадий Кернес.

Отметим, согласно решению горсовета, строительство новой дороги предусматривает улучшение транспортного сообщения густонаселенного Салтовского жилого массива с центральной частью города путем удлинения пр. Юбилейного до ул. Шевченко. Это позволит перераспределить транспортную нагрузку с ул. Академика Павлова, Салтовского шоссе и других прилегающих улиц.

Также решением сессии выделены средства на проектирование и строительство торгового комплекса на территории бывшего таксопарка в районе пр. Юбилейного, куда переедут предприниматели с рынка «Барабашово».