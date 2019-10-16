16.10.2019 13:46

Троллейбусы: появится новая линия и дополнительный маршрут на обновленном транспорте

В Харькове построят новую троллейбусную линию, откроют дополнительный маршрут и закупят подвижной состав для метро.



//city.kharkov.ua

Как сообщил сегодня, 16 октября, на сессии городского совета мэр Харькова Геннадий Кернес, инфраструктура города развивается.

«Проект продвигается. Это приобретение нового подвижного состава, готовимся к строительству метро, приобретаем новые троллейбусы в рамках соглашения с Европейским банком реконструкции и развития и планируем приобрести в рамках соглашения с Европейским инвестиционным банком», - отметил городской голова.

Заместитель городского головы по вопросам инфраструктуры города Евгений Водовозов уточнил, что Харьков уже получил 23 из 57-ти троллейбусов, закупленных в рамках соглашения с ЕБРР. Поставки продолжаются.

Также Евгений Водовозов напомнил, что до конца года в Харькове планируют открыть новую троллейбусную линию на Северную Салтовку, которая соединит ст. м. «Героев Труда» и разворотный круг на ул. Натальи Ужвий. Будет возобновлен троллейбусный маршрут №17, который курсировал от пл. Свободы до завода «Коммунар» (ул. Рудика, 2). С такой просьбой к городскому голове обращались жители домов в районе завода на личных встречах.

Кроме того, заместитель городского головы сообщил, что в Харьковском метрополитене прошла встреча, на которой были приняты предложения по поставке вагонов нового образца. Город заказывает их за средств Европейского инвестиционного банка. Два поставщика - Крюковский вагоностроительный завод и китайская компания «CRRC» - подали необходимый пакет документов в присутствии консультанта, представителя французского банка, и теперь предстоит оценить эти предложения.