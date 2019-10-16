Главная Новости Дороги и транспорт Троллейбусы: появится новая линия и дополнительный маршрут на обновленном транспорте
16.10.2019  13:46   

Троллейбусы: появится новая линия и дополнительный маршрут на обновленном транспорте

В Харькове построят новую троллейбусную линию, откроют дополнительный маршрут и закупят подвижной состав для метро.


//city.kharkov.ua
Как сообщил сегодня, 16 октября, на сессии городского совета мэр Харькова Геннадий Кернес, инфраструктура города развивается.
 
«Проект продвигается. Это приобретение нового подвижного состава, готовимся к строительству метро, приобретаем новые троллейбусы в рамках соглашения с Европейским банком реконструкции и развития и планируем приобрести в рамках соглашения с Европейским инвестиционным банком», - отметил городской голова.
 
Заместитель городского головы по вопросам инфраструктуры города Евгений Водовозов уточнил, что Харьков уже получил 23 из 57-ти троллейбусов, закупленных в рамках соглашения с ЕБРР. Поставки продолжаются.
 
Также Евгений Водовозов напомнил, что до конца года в Харькове планируют открыть новую  троллейбусную линию на Северную Салтовку, которая соединит ст. м. «Героев Труда» и разворотный круг на ул. Натальи Ужвий. Будет возобновлен троллейбусный маршрут №17, который курсировал от пл. Свободы до завода «Коммунар» (ул. Рудика, 2). С такой просьбой к городскому голове обращались жители домов в районе завода на личных встречах.  
 
Кроме того, заместитель городского головы сообщил, что в Харьковском метрополитене прошла встреча, на которой были приняты предложения по поставке вагонов нового образца. Город заказывает их за средств Европейского инвестиционного банка. Два поставщика - Крюковский вагоностроительный завод и китайская компания «CRRC» - подали необходимый пакет документов в присутствии консультанта, представителя французского банка, и теперь предстоит оценить эти предложения.  
Источник:   Городской совет
 Тэги:  троллейбус, новая линия, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
04.10 Власть 4 октября пройден еще один шаг в сторону внедрения SmartID и цифрового студенческого проездного 26.09 Дороги и транспорт Троллейбус №3 на два дня изменит маршрут, а №36 – не будет ходить 24.09 Дороги и транспорт Харьковчане игнорят общественный транспорт
 
 

Видео

Харківський «Олімп» став чемпіоном з регбі-15. ВІДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 