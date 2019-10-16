Главная Новости Дороги и транспорт Завершается разработка проекта перекрестка проспект Московский - улица Полевая
16.10.2019  14:41   

Завершается разработка проекта перекрестка проспект Московский - улица Полевая

Проект реконструкции проблемного перекрестка пр. Московский – ул. Полевая – ул. Тарасовская практически готов.


//city.kharkov.ua
Об этом сегодня, 16 октября, на сессии Харьковского городского совета сообщил заместитель городского головы по вопросам инфраструктуры города Евгений Водовозов.
 
По его словам, проект отрабатывается совместно с Европейским инвестиционным банком и Европейским банком реконструкции и развития в рамках программы «Безопасного дорожного движения в Украине», который разрабатывает Мировой банк. По его словам, проект будет подан на строительство на следующий год. Напомним, что на этом перекрестке планируется изменить геометрию проезжей части.
 
Заместитель городского головы отметил, что реконструкцию трамвайного переезда пр. Московский – ул. Академика Павлова планируется завершить до 1 ноября. По его словам, через несколько дней начнется асфальтирование участка. Пока там идут работы, движение на перекрестке пр. Московский – ул. Полевая – ул. Тарасовская затруднено, потому что там временно запрещен левый поворот. Геннадий Кернес поручил урегулировать этот вопрос.
 
«Пока не будут выполнены работы, нужно сделать так, чтобы люди могли спокойно проезжать», - отметил на сессии городской голова.
Тэги:  перекресток, московский - полевая, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
13.10 Криминал и происшествия Вечерний таран на Академика Павлова - пострадали пассажиры 12.10 Криминал и происшествия На ХТЗ рядом с 25 больницей разбились Chevrolet и Volkswagen: пострадала полуторагодовалая девочка (ФОТО) 06.09 Криминал и происшествия С субботы на оживленном перекрестке ограничивается движение
 
 

Видео

Субсидии начисляют с 15 октября, несмотря на погодные условия
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 