16.10.2019 14:41

Завершается разработка проекта перекрестка проспект Московский - улица Полевая

Проект реконструкции проблемного перекрестка пр. Московский – ул. Полевая – ул. Тарасовская практически готов.



//city.kharkov.ua

Об этом сегодня, 16 октября, на сессии Харьковского городского совета сообщил заместитель городского головы по вопросам инфраструктуры города Евгений Водовозов.

По его словам, проект отрабатывается совместно с Европейским инвестиционным банком и Европейским банком реконструкции и развития в рамках программы «Безопасного дорожного движения в Украине», который разрабатывает Мировой банк. По его словам, проект будет подан на строительство на следующий год. Напомним, что на этом перекрестке планируется изменить геометрию проезжей части.

Заместитель городского головы отметил, что реконструкцию трамвайного переезда пр. Московский – ул. Академика Павлова планируется завершить до 1 ноября. По его словам, через несколько дней начнется асфальтирование участка. Пока там идут работы, движение на перекрестке пр. Московский – ул. Полевая – ул. Тарасовская затруднено, потому что там временно запрещен левый поворот. Геннадий Кернес поручил урегулировать этот вопрос.

«Пока не будут выполнены работы, нужно сделать так, чтобы люди могли спокойно проезжать», - отметил на сессии городской голова.