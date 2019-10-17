17.10.2019 08:46

Е-ticket: в метрополитене Харькова оборудуют больше сотни турникетов

В харьковском метро установили 116 валидаторов на турникетах



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В харьковском метрополитене оборудовали валидаторами 116 турникетов (по состоянию на начало июля было оборудовано 53 турникета ). Об этом «Комментариям. Харьков »сообщил пресс-секретарь КП« Харьковский метрополитен »Алексей Битнер.

Работы по оборудованию продолжаются (всего в подземке 368 турникетов для входа - технологических, с уже установленными валидаторами и для бесконтактных карт).

Срока, когда в метро состоится полный переход на Е-ticket, пока не называют.

Пока работают обе системы оплаты проезда.

Отметим, что увеличение количества валидаторов временем приводит к очередям в метрополитене. Так, вечером 15 октября на станции «Исторический музей» образовались огромные очереди к турникетов со старой системой оплаты.