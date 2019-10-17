Коллектив "Турбоатома" поблагодарил Геннадия Кернеса

Коллектив "Турбоатома" поблагодарил мэра Харькова Геннадия Кернеса за поддержку в вопросе переименование станции метро "Московский проспект" в "Турбоатом".
Напомним, соответствующее решение депутаты горсовета утвердили 16 октября на сессии горсовета.
"Уважаемый Геннадий Адольфович!
Трудовой коллектив АО "Турбоатом" выражает вам глубокую благодарность за поддержку нашего обращения о переименовании станции Харьковского метрополитена "Московский проспект" в станцию "Турбоатом" и вынесение этого вопроса на сессию Харьковского городского совета.
Для турбостроителей сегодняшнее решение сессии о переименовании станции означает, что наш труд на благо родного города и страны в целом знают и уважают! Еще более примечательным это событие делает тот факт, что станция "Турбоатом" появилась на харьковской карте в год 85-летия предприятия!
Сегодня "Турбоатом" является гарантом энергонезависимости и безопасности Украины, стабильно работает и постоянно наращивает объемы производства, что, в свою очередь, влияет на рост зарплат работников, налогов родному городу и дивидендов государству. Уверены, что и в будущем славное имя "Турбоатома" будет прославлять родной Харьков и Украинское государство по всему миру!" - сказано в обращении.
17 октября старайтесь избегать эгоизма и излишней самоуверенности.
Облачная погода продержится утром и днем, а к вечеру небо в Харькове прояснится. Ожидается температурный рекорд, без осадков.
Крестьяне 17 октября готовили специальную настойку под названием "Ерофеич", которую применяли в лечебных целях.
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