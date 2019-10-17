Коллектив "Турбоатома" поблагодарил Геннадия Кернеса

"Уважаемый Геннадий Адольфович!

Трудовой коллектив АО "Турбоатом" выражает вам глубокую благодарность за поддержку нашего обращения о переименовании станции Харьковского метрополитена "Московский проспект" в станцию ​​"Турбоатом" и вынесение этого вопроса на сессию Харьковского городского совета.

Для турбостроителей сегодняшнее решение сессии о переименовании станции означает, что наш труд на благо родного города и страны в целом знают и уважают! Еще более примечательным это событие делает тот факт, что станция "Турбоатом" появилась на харьковской карте в год 85-летия предприятия!

Сегодня "Турбоатом" является гарантом энергонезависимости и безопасности Украины, стабильно работает и постоянно наращивает объемы производства, что, в свою очередь, влияет на рост зарплат работников, налогов родному городу и дивидендов государству. Уверены, что и в будущем славное имя "Турбоатома" будет прославлять родной Харьков и Украинское государство по всему миру!" - сказано в обращении.