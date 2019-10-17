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17.10.2019  09:09   

Коллектив "Турбоатома" поблагодарил Геннадия Кернеса

Коллектив "Турбоатома" поблагодарил мэра Харькова Геннадия Кернеса за поддержку в вопросе переименование станции метро "Московский проспект" в "Турбоатом".


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Напомним, соответствующее решение депутаты горсовета утвердили  16 октября на сессии горсовета.

"Уважаемый Геннадий Адольфович!

Трудовой коллектив АО "Турбоатом" выражает вам глубокую благодарность за поддержку нашего обращения о переименовании станции Харьковского метрополитена "Московский проспект" в станцию ​​"Турбоатом" и вынесение этого вопроса на сессию Харьковского городского совета.

Для турбостроителей сегодняшнее решение сессии о переименовании станции означает, что наш труд на благо родного города и страны в целом знают и уважают! Еще более примечательным это событие делает тот факт, что станция "Турбоатом" появилась на харьковской карте в год 85-летия предприятия!

Сегодня "Турбоатом" является гарантом энергонезависимости и безопасности Украины, стабильно работает и постоянно наращивает объемы производства, что, в свою очередь, влияет на рост зарплат работников, налогов родному городу и дивидендов государству. Уверены, что и в будущем славное имя "Турбоатома" будет прославлять родной Харьков и Украинское государство по всему миру!" - сказано в обращении.

 

Источник:   SQ
 Тэги:  метро, станция, харьков, переименование, сессия
 
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