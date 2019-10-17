Харьковский метрополитен занялся разработкой нового логотипа - комментарии пресс-службы

Специалисты начали менять название станции на "Турбоатом"
О началье сложного и длительного творческого процесса сообщили СМИ со ссылкой на пресс-службу подземки.
"Сначала разработают логотип, который должен соответствовать концепции уже существующих. Потом - нужно изготовить таблички и печатную продукцию, заменить техническую документацию. Только после этого можно будет приступать к заменам, установкам табличек и переклейкам. Кроме того, нужно будет переозвучить название станции. Весь процесс займет не одну неделю", - рассказали в метро.
Напомним, в среду, 16 октября, горсовет проголосовал за переименование станции метрополитена "Московский проспект" в "Турбоатом". Соответствующее решение поддержали 68 депутатов.
Станцию "Московский проспект" открыли в 1975 году в числе первых семи станций метро в Харькове. Изначально ее проектировали под названием "Турбинный завод", но потом закрепили за станцией другой топоним.
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