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18.10.2019  16:25   

На фоне проблем с бензином на харьковских заправках цены на автогаз падают ускоренными темпами

За месяц стоимость литра топлива в рознице снизилась на 30 копеек


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Средневзвешенная цена сжиженного газа на аукционе ПАО «Укрнафта» 18 октября составила 14 454 грн/т, что на 2,3% ниже цены на предыдущем аукционе 10 октября (14 800 грн/т)

Средняя по стране розничная цена сжиженного газа на АЗС 18 октября опустилась на 3 коп./л, до 11,72 грн/л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка «Консалтинговой группы А-95».

Отметим, цены автогаза в розничных сетях перешли к снижению 16 октября. Средняя по стране цена автогаза в сетях АЗС за последних три дня уменьшилась на 10 коп./л.

Напомним, оптовые цены автогаза на ГНС с начала октября снизились на 8%, до 17 510 грн/т. По итогу сентября оптовые цены опустились на 10%.

Средние розничные цены без учета скидок и программ лояльности в течение сентября и первой половины октября колебались в пределах 11,80–12,00 грн/л.

Средние цены на горючее на 18.10.2019 (Харьков и обл.)
Вид топлива Цена (грн.)
Бензин А-95 премиум 30,11 0.00 0%
Бензин А-95 27,92 0.00 0%
Бензин А-92 26,84 0.00 0%
Дизельное топливо 27,19 -0.08 -0.301%
Газ авто­мобильный 11,61 -0.02 -0.172%
 

Источник:   Минфин
 Тэги:  бензин, дизель, полиция, топливо, харьков, газ, розница, безнал, продажа
 
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