На фоне проблем с бензином на харьковских заправках цены на автогаз падают ускоренными темпами

За месяц стоимость литра топлива в рознице снизилась на 30 копеек
Средневзвешенная цена сжиженного газа на аукционе ПАО «Укрнафта» 18 октября составила 14 454 грн/т, что на 2,3% ниже цены на предыдущем аукционе 10 октября (14 800 грн/т)
Средняя по стране розничная цена сжиженного газа на АЗС 18 октября опустилась на 3 коп./л, до 11,72 грн/л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка «Консалтинговой группы А-95».
Отметим, цены автогаза в розничных сетях перешли к снижению 16 октября. Средняя по стране цена автогаза в сетях АЗС за последних три дня уменьшилась на 10 коп./л.
Напомним, оптовые цены автогаза на ГНС с начала октября снизились на 8%, до 17 510 грн/т. По итогу сентября оптовые цены опустились на 10%.
Средние розничные цены без учета скидок и программ лояльности в течение сентября и первой половины октября колебались в пределах 11,80–12,00 грн/л.
|Вид топлива
|Цена (грн.)
|Бензин А-95 премиум
|30,11
|0.00
|0%
|Бензин А-95
|27,92
|0.00
|0%
|Бензин А-92
|26,84
|0.00
|0%
|Дизельное топливо
|27,19
|-0.08
|-0.301%
|Газ автомобильный
|11,61
|-0.02
|
-0.172%
Вечер 18 октября проведите в кругу близких людей, советует астролог.
Погожий день придет на смену пасмурному утру, и безоблачная погода продержится в Харькове до конца дня. Без осадков.
Ежегодно 18 октября отмечается День галстука. Название праздника нередко упоминается с приставкой Всемирный или Международный.
влажн.:
давл.:
ветер: