18.10.2019 16:25

На фоне проблем с бензином на харьковских заправках цены на автогаз падают ускоренными темпами

За месяц стоимость литра топлива в рознице снизилась на 30 копеек



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Средневзвешенная цена сжиженного газа на аукционе ПАО «Укрнафта» 18 октября составила 14 454 грн/т, что на 2,3% ниже цены на предыдущем аукционе 10 октября (14 800 грн/т)

Средняя по стране розничная цена сжиженного газа на АЗС 18 октября опустилась на 3 коп./л, до 11,72 грн/л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка «Консалтинговой группы А-95».

Отметим, цены автогаза в розничных сетях перешли к снижению 16 октября. Средняя по стране цена автогаза в сетях АЗС за последних три дня уменьшилась на 10 коп./л.

Напомним, оптовые цены автогаза на ГНС с начала октября снизились на 8%, до 17 510 грн/т. По итогу сентября оптовые цены опустились на 10%.

Средние розничные цены без учета скидок и программ лояльности в течение сентября и первой половины октября колебались в пределах 11,80–12,00 грн/л.