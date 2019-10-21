21.10.2019 17:07

В переулке Каплуновском на месяц запрещается движение транспорта

Движение транспорта в пер. Каплуновском, на участке от ул. Манизер до ул. Искусств, будет запрещено с 8:00 22 октября до 17:00 22 ноября.



://city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с заменой участка теплотрассы в пер. Каплуновском.



На этот период объезд закрытого участка будет осуществляться по прилегающим улицам: Пушкинской, Багалея, Кирпичева.