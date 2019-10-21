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21.10.2019  17:07   

В переулке Каплуновском на месяц запрещается движение транспорта

Движение транспорта в пер. Каплуновском, на участке от ул. Манизер до ул. Искусств, будет запрещено с 8:00 22 октября до 17:00 22 ноября.


://city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с заменой участка теплотрассы в пер. Каплуновском.

На этот период объезд закрытого участка будет осуществляться по прилегающим улицам: Пушкинской, Багалея, Кирпичева.

Источник:   ХГС
 Тэги:  переулок, харьков, ремонт, изменение, маршрут
 
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