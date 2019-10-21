В переулке Каплуновском на месяц запрещается движение транспорта

Движение транспорта в пер. Каплуновском, на участке от ул. Манизер до ул. Искусств, будет запрещено с 8:00 22 октября до 17:00 22 ноября.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с заменой участка теплотрассы в пер. Каплуновском.
На этот период объезд закрытого участка будет осуществляться по прилегающим улицам: Пушкинской, Багалея, Кирпичева.
Понедельник, 21 октября, — день, когда лечение и профилактика заболеваний будут вдвойне действеннее.
День будет облачным - самого утра небо в Харькове покроется облаками, которые продержатся до позднего вечера.
В народе этот день называли Ознобицы, и говорили: "С Трифона, Пелагеи - холодеет"
влажн.:
давл.:
ветер: