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21.10.2019  17:26   

Трамваи №23 и 26 будут курсировать по измененному маршруту

Движение трамваев по пр. Тракторостроителей, на участке от ул. Героев Труда до Салтовского шоссе, будет запрещено с 22:00 22 октября до 16:00 23 октября.


://city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с капитальным ремонтом трамвайных путей.

На этот период движение трамваев будет организовано следующим образом:

- трамвай №23: разворотный круг «Юго-Восточный» - пр. Московский - пр. Тракторостроителей - Салтовское шоссе - 602 м/р;

- трамвай №26: Лесопарк/парк им. Горького - ул. Веснина - ул. Матюшенко - ул. Шевченко - ул. Героев Труда - пр. Тракторостроителей – разворотный круг «Салтовский».

Источник:   ХГС
 Тэги:  трамвай, маршрут, харьков, салтовка
 
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