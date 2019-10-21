21.10.2019 17:26

Трамваи №23 и 26 будут курсировать по измененному маршруту

Движение трамваев по пр. Тракторостроителей, на участке от ул. Героев Труда до Салтовского шоссе, будет запрещено с 22:00 22 октября до 16:00 23 октября.



://city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с капитальным ремонтом трамвайных путей.



На этот период движение трамваев будет организовано следующим образом:



- трамвай №23: разворотный круг «Юго-Восточный» - пр. Московский - пр. Тракторостроителей - Салтовское шоссе - 602 м/р;



- трамвай №26: Лесопарк/парк им. Горького - ул. Веснина - ул. Матюшенко - ул. Шевченко - ул. Героев Труда - пр. Тракторостроителей – разворотный круг «Салтовский».