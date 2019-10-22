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22.10.2019  14:11   

В среду на площади Свободы будет запрещено движение транспорта

Движение транспорта по пл. Свободы, на участке от перекрестка ул. Сумская - ул. Свободы до Харьковского национального университета им. В.Н. Каразина, будет запрещено с 7:00 до 9:00 23 октября.


//city.kharkov.ua
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с подготовкой и проведением торжественного выпуска молодых офицеров летного факультета ХНУВС им. И. Кожедуба со статическим показом военной техники на пл. Свободы.
 
На этот период движение транспорта будет осуществляться по правой стороне пл. Свободы, на участке от ул. Сумской до ул. Тринклера.
 
А с 5:00 24 октября до 13:00 25 октября движение транспорта на пл. Свободы будет закрыто также на участке от ул. Сумской до ул. Тринклера. На это время ряд автобусов изменят маршрут и будут курсировать так:
 
- №20э, 65э,119э, 217э, 296э: ул. Сумская - пр. Независимости - пр. Науки и далее по маршруту.
 
Также 24 и 25 октября будет приостановлена работа площадки для парковки на пл. Свободы, на участке от ул. Тринклера до ул. Сумской.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  запрет проезда, площадь свободы, харьков
 
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