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22.10.2019  16:49   

Автобус №244э будет ездить по измененному маршруту на две недели больше

Движение транспорта по Гимназической набережной, на участке от пр. Московского до ул. Вернадского, будет запрещено до 9 ноября.


//city.kharkov.ua
Как сообщили в Департаменте инфрастурктуры, это связано с продолжением капитального ремонта проезжей части. Ранее движение планировали открыть 26 октября.
 
Объезжать закрытый участок можно по ул. Кооперативной, ул. Маломясницкой, пер. Подольскому, пл. Героев Небесной Сотни, пр. Московскому и пр.
 
Напомним, что в это время автобус №244э объезжает закрытый участок так:
 
- при движении в сторону ст. м. «Холодная Гора»: пл. Героев Небесной Сотни - пр. Гагарина - ул. Маломясницкая - ул. Вернадского и далее по маршруту;
 
- при движении в сторону ст. Основа: ул. Вернадского - ул. Маломясницкая - пр. Гагарина - пл. Героев Небесной Сотни.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  изменение движения, №244э, харьков
 
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