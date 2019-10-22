22.10.2019 18:55

В среду закроется движение по Краснополянскому мосту через Немышлю

Запрет будет действовать до завершения ремонтных работ.



//city.kharkov.ua

Движение транспорта и пешеходов через мост, расположенный на ул. Красная Поляна, будет запрещено с 23 октября и до даты завершения ремонтных работ.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с реконструкцией Краснополянского моста.

На этот период объезд закрытого участка будет осуществляться по прилегающим улицам.