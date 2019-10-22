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22.10.2019  18:55   

В среду закроется движение по Краснополянскому мосту через Немышлю

Запрет будет действовать до завершения ремонтных работ.


//city.kharkov.ua
Движение транспорта и пешеходов через мост, расположенный на ул. Красная Поляна, будет запрещено с 23 октября и до даты завершения ремонтных работ.
 
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с реконструкцией Краснополянского моста.
 
На этот период объезд закрытого участка будет осуществляться по прилегающим улицам.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  запрет проезда, краснополянский мост, харьков
 
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