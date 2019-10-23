23.10.2019 11:21

В районе Одесской ремонтируют внутриквартальные дороги

Ремонт внутриквартальных дорог коммунальщики проводят возле дома по пер. Зерновому, 6/5 в районе Одесской.



://city.kharkov.ua

Как сообщил главный инженер фирмы-подрядчика Сергей Чистяков, дорожники восстанавливают асфальтное покрытие как самой внутриквартальной дороги, так и пешеходных зон. По его словам, с просьбой отремонтировать асфальтное покрытие местные жители обратились к Харьковскому городскому голове Геннадию Кернесу на личном приеме.



«Этот микрорайон был застроен в 1967 году, и, по словам местных жителей, с того времени тут не проводили ни текущий, ни тем более капитальный ремонт дороги. На объекте мы уже установили бортовой камень и отремонтировали подходы к подъездам, сейчас восстанавливаем проезжую часть. Работы ведутся возле шести домов - от 6/1 до 6/7», - отметил Сергей Чистяков.



Он также добавил, что у каждого из подъездов дорожники сделали понижение тротуара для комфорта людей, а для автовладельцев - парковочные карманы, которых здесь райньше не было.



Всего в планах коммунальщиков восстановить на этом объекте более 3 тыс. кв. м тротуаров и внутриквартальной дороги. После этого дорожники приступят к ремонту проезжей части около жилых домов по ул. Зерновой, 5 и 6.