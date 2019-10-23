23.10.2019 16:47

В Шевченковском районе капитально ремонтируют внутриквартальные дороги

В этом году в Шевченковском районе выполнили ремонт внутриквартальных дорог уже по 40 адресам.



://city.kharkov.ua

Как сообщил председатель Администрации Шевченковского района Владимир Котковский, в частности, сейчас работы ведутся по ул. Шекспира, где отремонтируют пешеходные дорожки и обустроят «карманы» для автомобилей.



«Было поручение Харьковского городского головы Геннадия Кернеса благоустроить дворы по улице Шекспира, 12 и 12-а. Получили тендерную документацию, техническую документацию, и сегодня здесь ведется ремонт. До конца недели планируем закончить», - сообщил Владимир Котковский.

По его словам, ремонт внутриквартальных дорог выполнили уже на 40 объектах. Самый большой объем работ был выполнен на Алексеевке - по ул. Ахсарова, 13, 15, 15-а, 17 и 19. Кроме того, рабочие приступили к ремонту на ул. Ахсарова, 16, 18 и закончили подъезд к домам по пр. Людвига Свободы, 24 и 26.