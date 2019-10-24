24.10.2019 18:14

С пятницы на три дня по Динамовской будет запрещено движение

Запрет будет действовать с 8:00 25 октября до 18:00 27 октября.

Движение транспорта по ул. Динамовской, на участке от ул. Тринклера до ул. Сумской, будет запрещено с 8:00 25 октября до 18:00 27 октября.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с работами по монтажу-демонтажу строительного башенного крана на ул. Динамовской.

На этот период объезд закрытого участка будет осуществляться по прилегающим улицам: ул. Сумской, ул. Тринклера, въезду Тринклера, ул. Маяковского, ул. Веснина и др.