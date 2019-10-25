25.10.2019 19:46

В понедельник и вторник 13-й троллейбус изменит маршрут

Движение троллейбусов будет запрещено с 9:30 до 14:00 28 и 29 октября.



//city.kharkov.ua

Движение троллейбусов по ул. Харьковских Дивизий, на участке от разворотного круга «Парк «Зустріч» до пр. Московского, будет запрещено с 9:30 до 14:00 28 и 29 октября.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с омолаживающей и санитарной обрезкой аварийных деревьев по ул. Харьковских Дивизий.

Троллейбус №13 будет курсировать так: ст. м. «Защитников Украины» - ул. Броненосца «Потемкин» - пр. Московский - б-р Богдана Хмельницкого - пр. Александровский - ул. Садовопарковая - парк «Зустріч»;

в обратном направлении: парк «Зустріч» - ул. Садовопарковая - пр. Героев Сталинграда - пр. Льва Ландау - пр. Московский - ул. Броненосца «Потемкин» - ст. м. «Защитников Украины».