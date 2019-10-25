Главная Новости Дороги и транспорт В понедельник и вторник 13-й троллейбус изменит маршрут
25.10.2019  19:46   

В понедельник и вторник 13-й троллейбус изменит маршрут

Движение троллейбусов будет запрещено с 9:30 до 14:00 28 и 29 октября.


//city.kharkov.ua
Движение троллейбусов по ул. Харьковских Дивизий, на участке от разворотного круга «Парк «Зустріч» до пр. Московского, будет запрещено с 9:30 до 14:00 28 и 29 октября.
 
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с омолаживающей и санитарной обрезкой аварийных деревьев по ул. Харьковских Дивизий.
 
Троллейбус №13 будет курсировать так: ст. м. «Защитников Украины» - ул. Броненосца «Потемкин» - пр. Московский - б-р Богдана Хмельницкого - пр. Александровский - ул. Садовопарковая - парк «Зустріч»;
 
в обратном направлении: парк «Зустріч» - ул. Садовопарковая - пр. Героев Сталинграда - пр. Льва Ландау - пр. Московский - ул. Броненосца «Потемкин» - ст. м. «Защитников Украины».
Источник:   Городской совет
 Тэги:  запрет движения, 13-й троллейбус, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
04.09 Дороги и транспорт С четверга 19-й и 20-й троллейбусы временно не будут ходить, а 31-й и 35-й - изменят маршрут 03.07 Дороги и транспорт Трамваи №5 и №6 один день будут ходить другим маршрутом 24.04 Дороги и транспорт В четверг днем 12-й трамвай будет ходить по другому маршруту
 
 

Видео

Родители школьников в Харькове включились в борьбу с наркозависимостью
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 