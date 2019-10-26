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26.10.2019  12:21   

В понедельник по Манизера нельзя будет проехать

Движение транспорта будет запрещено с 8:00 до 13:00 28 октября.


//city.kharkov.ua
Движение транспорта по ул. Манизера, на участке от ул. Пушкинской до пер. Каплуновского, будет запрещено с 8:00 до 13:00 28 октября.
 
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с работами по освещению ул. Манизера.
 
На этот период движение транспорта будет осуществляться по прилегающим улицам: ул. Пушкинской, ул. Дарвина, ул. Синельникова, Белгородскому спуску и др.
Тэги:  запрет проезда, манизера, харьков
 
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