26.10.2019 12:21

В понедельник по Манизера нельзя будет проехать

Движение транспорта будет запрещено с 8:00 до 13:00 28 октября.



//city.kharkov.ua

Движение транспорта по ул. Манизера, на участке от ул. Пушкинской до пер. Каплуновского, будет запрещено с 8:00 до 13:00 28 октября.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с работами по освещению ул. Манизера.

На этот период движение транспорта будет осуществляться по прилегающим улицам: ул. Пушкинской, ул. Дарвина, ул. Синельникова, Белгородскому спуску и др.