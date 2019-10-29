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29.10.2019  10:55   

На Алексеевке продолжается ремонт внутриквартальных дорог

Ремонт внутриквартальных дорог выполняют на ул. Ахсарова в Шевченковском районе Харькова.


://city.kharkov.ua

В частности, работы ведутся во дворах домов №16 и 18, где асфальтируют заезды и подъезды к домам, ремонтируют тротуары.

Как сообщил председатель Администрации Шевченковского района Владимир Котковский, работы на этом участке начались после обращения ветеранов и жителей микрорайона к Харьковскому городскому голове Геннадию Кернесу.  

«Дело в том, что эти дома связывают у нас заезд с УВК №169, где достаточно большой поток людей. Поэтому дали поручение, подготовили техническую документацию, и сегодня здесь активно проводятся работы. Ремонт планируем завершить до конца текущего года», - сообщил Владимир Котковский.

Напомним, что также ремонт внутриквартальных дорог выполнен на ул. Ахсарова, 13, 15, 15-а, 17, 19, отремонтирован подъезд к домам по пр. Людвига Свободы, 24 и 26. Внутриквартальные дороги обновили и на ул. Шекспира. 

Источник:   ХГС
 Тэги:  ремонт, дороги, квартал, харьков
 
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