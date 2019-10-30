По ул. Cемиградской на несколько дней запрещено движение транспорта.

По информации Департамента инфраструктуры, с 08.00 часов 30 октября в 1 ноября 2019 запрещено движение транспортных средств по ул. Cемиградской на участке от ул. Бестужева до въезда Семиградского.
Объезд закрытого участков организовано по прилегающим улицам: Тюринской, Выринской, Академика Павлова, Московском проспекте.
29 октября 2019 года не самый подходящий момент для любого рода геройств и для борьбы за справедливость. Есть риск существенно пострадать в ходе подобных «баталий» или лишиться того, что строили долгие годы. Вполне уместна здоровая эгоистичность.
Безоблачным небо в Харькове будет лишь утром - день и вечер ожидаются пасмурными. Ночью будет идти мелкий дождь. Утром распогодится и вся остальная часть дня пройдет без осадков.
Какие праздники отмечают в этот день, основные приметы и народные поверья, что можно и что нельзя делать.
влажн.:
давл.:
ветер: