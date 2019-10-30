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30.10.2019  08:18   

По ул. Cемиградской на несколько дней запрещено движение транспорта.

По информации Департамента инфраструктуры, с 08.00 часов 30 октября в 1 ноября 2019 запрещено движение транспортных средств по ул. Cемиградской на участке от ул. Бестужева до въезда Семиградского.


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Объезд закрытого участков организовано по прилегающим улицам: Тюринской, Выринской, Академика Павлова, Московском проспекте.

Источник:   Городская диспетчерская служба
 Тэги:  дорога проезд, ограничение, харьков, движение
 
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