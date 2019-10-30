Автобусы по маршрутам №№ 233е, 269 временно изменят направление движения.

По ул. Cемиградской на несколько дщней запрещено движение транспорта.
По информации Департамента инфраструктуры, с 08.00 часов 30 октября в 1 ноября 2019 изменен путь следования автобусных маршрутов следующим образом:
при движении в сторону к Салтовки: ул. Семиградская - ул. Тюринська - ул. Московский - ул. Академика Павлова - Салтовское шоссе и далее по маршруту.
29 октября 2019 года не самый подходящий момент для любого рода геройств и для борьбы за справедливость. Есть риск существенно пострадать в ходе подобных «баталий» или лишиться того, что строили долгие годы. Вполне уместна здоровая эгоистичность.
Безоблачным небо в Харькове будет лишь утром - день и вечер ожидаются пасмурными. Ночью будет идти мелкий дождь. Утром распогодится и вся остальная часть дня пройдет без осадков.
Какие праздники отмечают в этот день, основные приметы и народные поверья, что можно и что нельзя делать.
влажн.:
давл.:
ветер: