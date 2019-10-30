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30.10.2019  08:28   

Автобусы по маршрутам №№ 233е, 269 временно изменят направление движения.

По ул. Cемиградской на несколько дщней запрещено движение транспорта.


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По информации Департамента инфраструктуры, с 08.00 часов 30 октября в 1 ноября 2019 изменен путь следования автобусных маршрутов следующим образом:

при движении в сторону к Салтовки: ул. Семиградская - ул. Тюринська - ул. Московский - ул. Академика Павлова - Салтовское шоссе и далее по маршруту.

Источник:   Городская диспетчерская служба
 Тэги:  автобус, маршрут, движение, харьков, диспетчер
 
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