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30.10.2019  19:12   

С четверга по Московскому проспекту вновь будут ходить 7-й, 45-й и 46-й троллейбусы

Троллейбусы №7, 45 и 46 в полном объеме возобновляют работу своих маршрутов с 5:00 31 октября.


//city.kharkov.ua
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с завершением работ по реконструкции части пр. Московского.
 
В связи с этим, указанные троллейбусы снова будут ходить по пр. Московскому и бул. Сергея Грицевца, на участке от ул. 12 Апреля до микрорайона «Горизонт», по ул. Плиточной и ул. Шариковой, на участке от пр. Московского до разворотного круга «Восточный», по ул. Роганской, на участке от пр. Московского до разворотного круга «Роганский».
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  открыто движение, троллейбусы, харьков
 
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