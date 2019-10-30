30.10.2019 19:12

С четверга по Московскому проспекту вновь будут ходить 7-й, 45-й и 46-й троллейбусы

Троллейбусы №7, 45 и 46 в полном объеме возобновляют работу своих маршрутов с 5:00 31 октября.



//city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с завершением работ по реконструкции части пр. Московского.

В связи с этим, указанные троллейбусы снова будут ходить по пр. Московскому и бул. Сергея Грицевца, на участке от ул. 12 Апреля до микрорайона «Горизонт», по ул. Плиточной и ул. Шариковой, на участке от пр. Московского до разворотного круга «Восточный», по ул. Роганской, на участке от пр. Московского до разворотного круга «Роганский».