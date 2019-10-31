Трамваи №5, 6, 8 и 27 с 1 ноября начнут курсировать по своим маршрутам

Движение трамваев на перекрестке пр. Московский - ул. Академика Павлова будет восстановлено с 5:00 1 ноября.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с завершением ремонта трамвайных путей на перекрестке пр. Московский - ул. Академика Павлова.
Трамваи будут курсировать так:
№5: разворотный круг «ул. Одесская» - пр. Героев Сталинграда - ул. Морозова - пр. Московский - пл. Защитников Украины - ул. Молочная - ул. Плехановская - ул. Молодой Гвардии;
№6: разворотный круг «602 м/р» - Салтовское шоссе - пер. Салтовский - ул. Академика Павлова - пр. Московский - пл. Конституции - пл. Павловская - пл. Сергиевская - ул. Полтавский Шлях - ул. Евгения Котляра - разворотный круг «Южный вокзал»;
№ 8: разворотный круг «ул. Одесская» - пр. Героев Сталинграда - ул. Морозова - пр. Московский - ул. Академика Павлова - пер. Салтовский - Салтовское шоссе - разворотный круг «602 м/р»;
в обратном направлении: разворотный круг «602 м/р» - Салтовское шоссе - пер. Салтовский - ул. Академика Павлова - пр. Московский - ул. Кошкина - ул. Морозова - пр. Героев Сталинграда - разворотный круг «ул. Одесская»;
№27: разворотный круг «Салтовское» - пр. Тракторостроителей - ул. Героев Труда - ул. Академика Павлова - пр. Московский - пл. Защитников Украины - ул. Молочная - ул. Гольдберговская - ул. Москалевская, разворотный круг «Новожаново».
Движение временного трамвайного маршрута №29 будет прекращено.
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