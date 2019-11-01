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01.11.2019  09:29   

Возле Харьковского планетария отремонтируют тротуар

ерриторию в переулке Кравцова возле Харьковского планетария имени Ю. Гагарина реконструируют в 2020 г.


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Об этом сообщили в Харьковском горсовете. Речь идет о площадке перед зданием планетария и окружающем тротуаре. Решение было принято на личном приеме харьковского городского головы Геннадия Кернеса.

Источник:   sq
 Тэги:  тротуар, ремонт, харьков
 
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