01.11.2019 09:29

Возле Харьковского планетария отремонтируют тротуар

ерриторию в переулке Кравцова возле Харьковского планетария имени Ю. Гагарина реконструируют в 2020 г.



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Об этом сообщили в Харьковском горсовете. Речь идет о площадке перед зданием планетария и окружающем тротуаре. Решение было принято на личном приеме харьковского городского головы Геннадия Кернеса.