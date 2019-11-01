Возле Харьковского планетария отремонтируют тротуар

ерриторию в переулке Кравцова возле Харьковского планетария имени Ю. Гагарина реконструируют в 2020 г.
Об этом сообщили в Харьковском горсовете. Речь идет о площадке перед зданием планетария и окружающем тротуаре. Решение было принято на личном приеме харьковского городского головы Геннадия Кернеса.
Пятница, 1 ноября, — день, когда стоит обращать внимание на всевозможные приметы и на сны.
В Харькове облачная погода продержится весь день. Без осадков.
1 ноября - День создателей (писателей) Author's Day и День веганов и День всех святых (All Saints" Day)
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