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01.11.2019  15:47   

На улице Познанской временно запретят движение транспорта

Движение транспорта по ул. Познанской, на участке от пр. Юбилейного до дома №4, будет запрещено с 9:00 до 14:00 4 ноября.


://city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с работами на линии электропередачи. 

Объезжать закрытый участок можно будет по прилегающим улицам. 

Источник:   ХГС
 Тэги:  ограничения, дороги, транспорт, харьков
 
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