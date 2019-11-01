На улице Познанской временно запретят движение транспорта

Движение транспорта по ул. Познанской, на участке от пр. Юбилейного до дома №4, будет запрещено с 9:00 до 14:00 4 ноября.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с работами на линии электропередачи.
Объезжать закрытый участок можно будет по прилегающим улицам.
Пятница, 1 ноября, — день, когда стоит обращать внимание на всевозможные приметы и на сны.
В Харькове облачная погода продержится весь день. Без осадков.
1 ноября - День создателей (писателей) Author's Day и День веганов и День всех святых (All Saints" Day)
влажн.:
давл.:
ветер: