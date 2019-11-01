01.11.2019 15:47

На улице Познанской временно запретят движение транспорта

Движение транспорта по ул. Познанской, на участке от пр. Юбилейного до дома №4, будет запрещено с 9:00 до 14:00 4 ноября.



://city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с работами на линии электропередачи.



Объезжать закрытый участок можно будет по прилегающим улицам.