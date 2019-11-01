01.11.2019 16:29

На улице Дмитриевской до середины ноября будет запрещено движение

Движение транспорта по ул. Дмитриевской, на участке от ул. Полтавский Шлях до ул. Конторской, будет запрещено с 8:00 4 ноября до 20:00 16 ноября.



://city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с капитальным ремонтом улицы.



Проезд специальных автомобилей оперативных служб к жилым и административным зданиям будет обеспечен.