На улице Дмитриевской до середины ноября будет запрещено движение

Движение транспорта по ул. Дмитриевской, на участке от ул. Полтавский Шлях до ул. Конторской, будет запрещено с 8:00 4 ноября до 20:00 16 ноября.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с капитальным ремонтом улицы.
Проезд специальных автомобилей оперативных служб к жилым и административным зданиям будет обеспечен.
Пятница, 1 ноября, — день, когда стоит обращать внимание на всевозможные приметы и на сны.
В Харькове облачная погода продержится весь день. Без осадков.
1 ноября - День создателей (писателей) Author's Day и День веганов и День всех святых (All Saints" Day)
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