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01.11.2019  16:29   

На улице Дмитриевской до середины ноября будет запрещено движение

Движение транспорта по ул. Дмитриевской, на участке от ул. Полтавский Шлях до ул. Конторской, будет запрещено с 8:00 4 ноября до 20:00 16 ноября.


://city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с капитальным ремонтом улицы.  

Проезд специальных автомобилей оперативных служб к жилым и административным зданиям будет обеспечен. 

Источник:   ХГС
 Тэги:  ограничение, движение, харьков, улица, объезд
 
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