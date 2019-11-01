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01.11.2019  19:18   

С понедельника троллейбусы №18 и 40 на три дня изменят маршрут

Движение транспорта будет ограничено с 8:00 до 17:00 4, 5 и 6 ноября.


//city.kharkov.ua
Движение транспорта по ул. Деревянко, на участке от пр. Науки до ул. Космонавтов, будет ограничено с 8:00 до 17:00 4, 5 и 6 ноября.
 
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом дороги на этом участке.
 
Проезд транспорта организован по свободной от выполнения работ полосе.
 
Кроме того, с 9:30 до 17:00 4 ноября будет запрещено движение троллейбусов по ул. Деревянко, на участке от пр. Науки до ул. Космонавтов при движении в сторону пр. Науки. Троллейбусы в это время будут курсировать так: 
 
№18: Больница скорой помощи - ул. Балакирева - ул. Деревянко - ул. Космонавтов - ул. 23 Августа - разворотный круг «ул. Клочковская»;
 
№40: Парк им. Горького - ул. Сумская - ул. Деревянко - ул. Космонавтов - ул. 23 Августа - разворотный круг «ул. Клочковская».
 
С 9:30 до 17:30 5 ноября будет запрещено движение троллейбусов по ул. Деревянко, на участке от пр. Науки до ул. Космонавтов при движении в сторону ул. Космонавтов. Троллейбусы изменят свои маршруты следующим образом:
 
№18: Больница скорой помощи - ул. Балакирева - ул. Деревянко - ул. Космонавтов - ул. 23 Августа - разворотный круг «ул. Клочковская»;
 
№40: разворотный круг «пр. Победы» - пр. Победы - пр. Людвига Свободы - ул. Ахсарова - пр. Науки - пр. Независимости - ул. Сумская - Парк им. Горького;
 
в обратном направлении: Парк им. Горького - ул. Сумская - ул. Деревянко - ул. Ахсарова - пр. Людвига Свободы - пр. Победы - разворотный круг «пр. Победы».
Источник:   Городской совет
 Тэги:  ограничение движения, изменение маршрута, харьков
 
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