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02.11.2019  09:38   

На проспекте Людвига Свободы в сторону Окружной изменена схема движения транспорта

Об этом сообщили в городской диспетчерской службе 1562


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По данным городской диспетчерской службы, двустороннее движение транспорта по пр. Людвига Свободы, от выезда из придомовой территории дома №60-а до пр. Лозовеньковское, организовано с 1 ноября.
 
Это связано с восстановительными строительными работами на проспекте. Полноценное движение по проспекту восстановят после завершения работ.сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.
Источник:   1562
 Тэги:  дорога проезд, ограничение, харьков, движение
 
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