Главная Новости Дороги и транспорт На Харьковщине объявили штормовое предупреждение и "желтый" уровень опасности на дорогах (КАРТА)
03.11.2019  11:30   

На Харьковщине объявили штормовое предупреждение и "желтый" уровень опасности на дорогах (КАРТА)

В Укргидрометцентре объявили о резком увеличении скорости ветра до уровня шторма.


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По данным синоптиков, на территории региона объявлено штормовое предупреждение.

На Харьковщине ожидается усиление скорости ветра до 15-24 м / с. Предупреждение действует до 23:55 3 ноября.

По данным ГУ ДСНС Украины в Харьковской области, указанные погодные условия соответствуют первому уровню опасности.  

 

 

Источник:   Укргидрометцентр
 Тэги:  погода, ветер, осадки, харьков
 
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