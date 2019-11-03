На Харьковщине объявили штормовое предупреждение и "желтый" уровень опасности на дорогах (КАРТА)

В Укргидрометцентре объявили о резком увеличении скорости ветра до уровня шторма.
По данным синоптиков, на территории региона объявлено штормовое предупреждение.
На Харьковщине ожидается усиление скорости ветра до 15-24 м / с. Предупреждение действует до 23:55 3 ноября.
По данным ГУ ДСНС Украины в Харьковской области, указанные погодные условия соответствуют первому уровню опасности.
День любви и миротворчества. Лучшее время для молитв, ритуалов, занятия музыкой, танцами, внутреннего раскрепощения и общения с противоположным полом.
Пасмурная погода будет держаться в Харькове не весь день - вечером небо станет чистым и ясным. Без осадков.
Сегодня Украина отмечает 130 лет со дня рождения писателя-сатирика, юмориста Остапа Вишни (настоящее имя и фамилия - Павел Губенко).
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