На Харьковщине объявили штормовое предупреждение и "желтый" уровень опасности на дорогах (КАРТА)

В этот день

Гороскоп по знакам зодиака на 3 ноября 2019 День любви и миротворчества. Лучшее время для молитв, ритуалов, занятия музыкой, танцами, внутреннего раскрепощения и общения с противоположным полом.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на 3 ноября Пасмурная погода будет держаться в Харькове не весь день - вечером небо станет чистым и ясным. Без осадков.