Троллейбусы по маршруту № 13 временно изменят направление движения.

По информации Департамента инфраструктуры, Ежедневно с 09.30 часов до 14.00 часов 04 05 6 ноября 2019 запрещено движение троллейбусов по ул. Харьковских Дивизий на участке от РК «парк« Встреча »в просп. Московского.
Движение троллейбусов по маршруту № 13 организовано следующим образом:
- повототный круг «ст. м. «Защитников Украины» - ул. Броненосца «Потемкин» - ул. Московский - бульвар Богдана Хмельницкого - просп. Александровский - ул. Садовопарковая - поворотный круг «парк «Зустрич»;
в обратном направлении: ПК «парк« Зустрич »- ул. Садовопарковая - ул. Героев Сталинграда - ул. Льва Ландау - ул. Московский - ул. Броненосца «Потемкин» - ПК «ст. м. «Защитников Украины».
День любви и миротворчества. Лучшее время для молитв, ритуалов, занятия музыкой, танцами, внутреннего раскрепощения и общения с противоположным полом.
Пасмурная погода будет держаться в Харькове не весь день - вечером небо станет чистым и ясным. Без осадков.
Сегодня Украина отмечает 130 лет со дня рождения писателя-сатирика, юмориста Остапа Вишни (настоящее имя и фамилия - Павел Губенко).
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