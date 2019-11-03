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03.11.2019  14:15   

Троллейбусы по маршруту № 13 временно изменят направление движения.

По информации Департамента инфраструктуры, Ежедневно с 09.30 часов до 14.00 часов 04 05 6 ноября 2019 запрещено движение троллейбусов по ул. Харьковских Дивизий на участке от РК «парк« Встреча »в просп. Московского.


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Движение троллейбусов по маршруту № 13 организовано следующим образом:

- повототный круг «ст. м. «Защитников Украины» - ул. Броненосца «Потемкин» - ул. Московский - бульвар Богдана Хмельницкого - просп. Александровский - ул. Садовопарковая - поворотный круг «парк «Зустрич»;

в обратном направлении: ПК «парк« Зустрич »- ул. Садовопарковая - ул. Героев Сталинграда - ул. Льва Ландау - ул. Московский - ул. Броненосца «Потемкин» - ПК «ст. м. «Защитников Украины».

Источник:   1562
 Тэги:  троллейбус, изменение движения, харьков, маршрут
 
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