03.11.2019 15:15

Троллейбусы по маршрутам №№ 18, 40 в понедельник 4 октября изменят направление движения.

По информации Департамента инфраструктуры, с 09.30 до 17.00 4 ноября 2019 запрещено движение троллейбусов по ул. Деревянко на участке от ул. Науки до ул. Космонавтов при движении в сторону к ул. Науки.



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Движение троллейбусов организовано следующим образом:



троллейбусный маршрут №18:

- ЖК «Больница скорой помощи» - ул. Балакирева - ул. Деревянко - ул. Космонавтов - ул. Двадцать Третьего Августа - ЖК «ул. Клочковская »;



троллейбусный маршрут №40:

- ЖК «Парк им. Горького »- ул. Сумская - ул. Деревянко - ул. Космонавтов - ул. Двадцать Третьего Августа - ЖК «ул. Клочковская