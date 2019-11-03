По улице Дмитриевской на две неделиограничивается движение

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с капитальным ремонтом улицы.
По информации Департамента инфраструктуры, с 08.00 часов 4 ноября до 20.00 часов 16 ноября
2019 года запрещено движение транспортных средств по ул. Дмитровской на участке от ул. Полтавский Шлях до ул. Конторской.
Проезд специальных автомобилей оперативных служб к жилым и административным зданиям будет обеспечен.
День любви и миротворчества. Лучшее время для молитв, ритуалов, занятия музыкой, танцами, внутреннего раскрепощения и общения с противоположным полом.
Пасмурная погода будет держаться в Харькове не весь день - вечером небо станет чистым и ясным. Без осадков.
Сегодня Украина отмечает 130 лет со дня рождения писателя-сатирика, юмориста Остапа Вишни (настоящее имя и фамилия - Павел Губенко).
влажн.:
давл.:
ветер: