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03.11.2019  16:21   

По улице Дмитриевской на две неделиограничивается движение

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с капитальным ремонтом улицы.


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По информации Департамента инфраструктуры, с 08.00 часов 4 ноября до 20.00 часов 16 ноября

2019 года запрещено движение транспортных средств по ул. Дмитровской на участке от ул. Полтавский Шлях до ул. Конторской.

Проезд специальных автомобилей оперативных служб к жилым и административным зданиям будет обеспечен. 

Источник:   Городская диспетчерская служба
 Тэги:  ремонт, ограничение, движение, улица, харьков
 
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