03.11.2019 16:21

По улице Дмитриевской на две неделиограничивается движение

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с капитальным ремонтом улицы.



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По информации Департамента инфраструктуры, с 08.00 часов 4 ноября до 20.00 часов 16 ноября