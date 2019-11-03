03.11.2019 14:41

Харьковчанин стал чемпионом мира, одолев именитого грузина

Семен Новиков стал Чемпионом мира U-23 по греко-римской борьбе



://dmskh.gov.ua/novini

С 28 октября по 2 ноября 2019 в столице Венгрии Будапеште прошел чемпионат мира по вольной и греко-римской борьбе среди взрослых до 23 лет. В заключительный день соревнований харьковчанин Семен Новиков в весовой категории 87 кг. стал чемпионом мира!