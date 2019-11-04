04.11.2019 13:47

В харьковском метро установили 160 валидаторов для «E-ticket»

В настоящее время на станциях Харьковского метрополитена установлены 160 валидаторов и 81 терминал самообслуживания для продажи и пополнения электронного билета «Е-ticket».



://city.kharkov.ua

Как сообщили сегодня, 4 ноября, в Департаменте инфраструктуры, в течение октября было дополнительно выдано 2944 льготных электронных билетов учащимся школ (всего выдано 88,4 тыс. билетов); 25 билетов - детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки (всего выдано 765).



Кроме того, в октябре в связи с потерей или повреждением школьникам заменили 490 билетов (всего заменено 1666), детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки, - 12 билетов.



Также в октябре началась выдача персонифицированных льготных электронных билетов другим категориям граждан. Уже выдано около 66,8 тыс. билетов, и дальнейшая выдача продолжается.



Напомним, что с декабря 2017 года система «Электронный билет» внедрена в наземном электротранспорте города (трамвай, троллейбус). На весь подвижной состав, осуществляющий перевозку пассажиров, установили 451 бортовой компьютер и смонтировали 1419 валидаторов регистрации проезда. По состоянию на 1 ноября, на трамвайных и троллейбусных остановках города установлены и круглосуточно функционируют 170 терминалов «Е-ticket» для приобретения и пополнения билетов для проезда (разовые и электронные).