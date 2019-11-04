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04.11.2019  16:40   

На Льговском путепроводе движение транспорта ограничено до конца года

Движение транспорта по пр. Любови Малой, в районе Льговского путепровода, ограничено до 31 декабря.


// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с капремонтом путепровода. Ранее планировалось возобновить движение 2 ноября.

На этот период двустороннее движение организовано по полосе встречного направления.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  движение, харьков
 
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