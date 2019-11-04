На Льговском путепроводе движение транспорта ограничено до конца года

Движение транспорта по пр. Любови Малой, в районе Льговского путепровода, ограничено до 31 декабря.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с капремонтом путепровода. Ранее планировалось возобновить движение 2 ноября.
На этот период двустороннее движение организовано по полосе встречного направления.
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С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Дождь будет идти все время. Днем он усилится, а к вечеру ослабнет.
Сегодня свой профессиональный праздник отмечают работники железнодорожного транспорта Украины.
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