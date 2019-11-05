Харьков готовится к Новому году и Рождеству

Движение транспорта по площади Свободы, на участке от перекрестка улица Сумская - улица Свободы до Харьковского национального университета имени Каразина, ограничено до 29 января.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с подготовкой и празднованием Нового года и Рождества.
На этот период движение транспорта будет осуществляться по правой стороне пл. Свободы - от ул. Сумской до ул. Тринклера.
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На Якова справляли последние осенины — проводы осени. С этого дня уже ждали зиму.
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