05.11.2019 12:30

Харьков готовится к Новому году и Рождеству

Движение транспорта по площади Свободы, на участке от перекрестка улица Сумская - улица Свободы до Харьковского национального университета имени Каразина, ограничено до 29 января.



// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с подготовкой и празднованием Нового года и Рождества.

На этот период движение транспорта будет осуществляться по правой стороне пл. Свободы - от ул. Сумской до ул. Тринклера.