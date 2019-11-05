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05.11.2019  12:30   

Харьков готовится к Новому году и Рождеству

Движение транспорта по площади Свободы, на участке от перекрестка улица Сумская - улица Свободы до Харьковского национального университета имени Каразина, ограничено до 29 января.


// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с подготовкой и празднованием Нового года и Рождества.

На этот период движение транспорта будет осуществляться по правой стороне пл. Свободы - от ул. Сумской до ул. Тринклера.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  движение, харьков, новый год, рождество
 
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