По улице Деревянко сложно проехать до конца рабочей недели

Об ограничении движения сообщили в городской диспетчерской службе
Движение транспорта по улице Деревянко, на участке от проспекта Науки до улицы Космонавтов, ограничивается ежедневно 6, 7 и 8 ноября с 8.00 до 17.00.
Пропуск транспорта будет организован по свободной от выполнения работ полосе движения.
Сегодня вы имеете все шансы переделать массу дел, однако насколько эти дела будут полезны – остается под вопросом.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Дождь будет идти все время. Днем он усилится, а к вечеру ослабнет.
На Якова справляли последние осенины — проводы осени. С этого дня уже ждали зиму.
влажн.:
давл.:
ветер: