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06.11.2019  08:01   

По улице Деревянко сложно проехать до конца рабочей недели

Об ограничении движения сообщили в городской диспетчерской службе


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Движение транспорта по улице Деревянко, на участке от проспекта Науки до улицы Космонавтов, ограничивается ежедневно 6, 7 и 8 ноября с 8.00 до 17.00.

Пропуск транспорта будет организован по свободной от выполнения работ полосе движения.

Источник:   Городская диспетчерская служба
 Тэги:  движение, харьков
 
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