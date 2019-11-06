В среду троллейбусы №18 и 40 изменят маршрут

Движение электротранспорта будет ограничено 9:30 до 17:00 6 ноября.
На время ремонтных работ будет запрещено движение троллейбусов по улице Деревянко, на участке от улицы Науки до улицы Космонавтов, при движении в сторону улицы Космонавтов.
Троллейбусы в это время будут курсировать так:
№18: Больница скорой помощи – ул. Балакирева – ул. Деревянко – ул. Космонавтов – ул. 23 Августа – разворотный круг «ул. Клочковская»;
№40: разворотный круг «пр. Победы» – пр. Победы – пр. Людвига Свободы – ул. Ахсарова – пр. Науки – пр. Независимости – ул. Сумская – Парк им. Горького;
в обратном направлении: Парк им. Горького – ул. Сумская – ул. Деревянко – ул. Ахсарова – пр. Людвига Свободы – пр. Победы – разворотный круг «пр. Победы».
Сегодня вы имеете все шансы переделать массу дел, однако насколько эти дела будут полезны – остается под вопросом.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Дождь будет идти все время. Днем он усилится, а к вечеру ослабнет.
На Якова справляли последние осенины — проводы осени. С этого дня уже ждали зиму.
влажн.:
давл.:
ветер: