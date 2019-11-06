06.11.2019 08:34

В среду троллейбусы №18 и 40 изменят маршрут

Движение электротранспорта будет ограничено 9:30 до 17:00 6 ноября.



// city.kharkov.ua

На время ремонтных работ будет запрещено движение троллейбусов по улице Деревянко, на участке от улицы Науки до улицы Космонавтов, при движении в сторону улицы Космонавтов.



Троллейбусы в это время будут курсировать так:



№18: Больница скорой помощи – ул. Балакирева – ул. Деревянко – ул. Космонавтов – ул. 23 Августа – разворотный круг «ул. Клочковская»;



№40: разворотный круг «пр. Победы» – пр. Победы – пр. Людвига Свободы – ул. Ахсарова – пр. Науки – пр. Независимости – ул. Сумская – Парк им. Горького;



в обратном направлении: Парк им. Горького – ул. Сумская – ул. Деревянко – ул. Ахсарова – пр. Людвига Свободы – пр. Победы – разворотный круг «пр. Победы».