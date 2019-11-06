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06.11.2019  08:34   

В среду троллейбусы №18 и 40 изменят маршрут

Движение электротранспорта будет ограничено 9:30 до 17:00 6 ноября.


// city.kharkov.ua

На время ремонтных работ будет запрещено движение троллейбусов по улице Деревянко, на участке от улицы Науки до улицы Космонавтов, при движении в сторону улицы Космонавтов.
 
Троллейбусы в это время будут курсировать так:

№18: Больница скорой помощи – ул. Балакирева – ул. Деревянко – ул. Космонавтов – ул. 23 Августа – разворотный круг «ул. Клочковская»;
 
№40: разворотный круг «пр. Победы» – пр. Победы – пр. Людвига Свободы – ул. Ахсарова – пр. Науки – пр. Независимости – ул. Сумская – Парк им. Горького;
 
в обратном направлении: Парк им. Горького – ул. Сумская – ул. Деревянко – ул. Ахсарова – пр. Людвига Свободы – пр. Победы – разворотный круг «пр. Победы».

Источник:   Городская диспетчерская служба
 Тэги:  движение, харьков
 
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