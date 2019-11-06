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06.11.2019  20:06   

В четверг троллейбусы №19, 31 и 35 изменят маршруты движения, а №20 не будет ходить

Движение пассажирского транспорта по крайней правой полосе движения на Коммунальном путепроводе, будет запрещено с 9:00 до 17:00 7 ноября.


//city.kharkov.ua
 
Движение пассажирского транспорта по крайней правой полосе движения на Коммунальном путепроводе, при движении от ул. Ахиезеров до пр. Героев Сталинграда, будет запрещено с 9:00 до 17:00 7 ноября.
 
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом асфальтобетонного покрытия на Коммунальном путепроводе.
 
На этот период объезд этого участка автобусами будет организован по свободной от выполнения работ проезжей части.
 
Также с 9:30 до 16:00 7 ноября будет запрещено движение троллейбусов по Коммунальному путепроводу - от его начала со стороны Салтовки до первого съезда на пр. Московский по направлению к пр. Героев Сталинграда. В связи с этим, движение троллейбусов будет организовано следующим образом:
 
№19: ул. Одесская - пр. Героев Сталинграда - пр. Льва Ландау - пр. Московский - ст. м. «Турбоатом»;
 
№20 - не ходит;
 
№31: разворотный круг «Северная Салтовка» - ул. Гвардейцев Широнинцев - пр. Юбилейный - ул. Амурская - ст. м. «Академика Барабашова»;
 
№35: ул. Одесская - пр. Героев Сталинграда - пр. Льва Ландау - пр. Московский - ст. м. «Турбоатом».
Источник:   Городской совет
 Тэги:  запрет проезда, троллейбусы, харьков, изменение маршрута
 
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