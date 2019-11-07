07.11.2019 19:48

С пятницы просто так по Пушкинской не проедешь

Ограничения проезда будут действовать до середин декабря 2019 года.

Движение транспорта по ул. Пушкинской, на участке от ул. Дарвина до ул. Багалия, и по ул. Сумской, на участке от пл. Конституции до ул. Рымарской, будет ограничено с 8:00 до 16:00 с 8 ноября по 15 декабря.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с монтажными работами по оформлению улиц праздничной иллюминацией.

На этот период пропуск транспорта будет организован по свободной от выполнения работ полосе.