08.11.2019 09:54

Трамваи № 23 и 26 по выходным будут ходить по измененным маршрутам

Движение трамваев по пр. Тракторостроителей, на участке от ул. Героев Труда до Салтовского шоссе, будет запрещено с 9:30 до 16:00 9, 10, 16 и 17 ноября.



// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом трамвайных путей.

На этот период трамваи будут курсировать так:



- трамвай №23: разворотный круг «Юго-Восточный» - пр. Московский - пр. Тракторостроителей - Салтовское шоссе - 602 м/р;



- трамвай №26: Лесопарк/парк им. Горького - ул. Веснина - ул. Матюшенко - ул. Шевченко - ул. Героев Труда - пр. Тракторостроителей – разворотный круг «Салтовский».