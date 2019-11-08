Трамваи № 23 и 26 по выходным будут ходить по измененным маршрутам

Движение трамваев по пр. Тракторостроителей, на участке от ул. Героев Труда до Салтовского шоссе, будет запрещено с 9:30 до 16:00 9, 10, 16 и 17 ноября.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом трамвайных путей.
На этот период трамваи будут курсировать так:
- трамвай №23: разворотный круг «Юго-Восточный» - пр. Московский - пр. Тракторостроителей - Салтовское шоссе - 602 м/р;
- трамвай №26: Лесопарк/парк им. Горького - ул. Веснина - ул. Матюшенко - ул. Шевченко - ул. Героев Труда - пр. Тракторостроителей – разворотный круг «Салтовский».
Хорошо провести день в неторопливом общении с друзьями или в кругу семьи. Используйте выходной, чтобы укрепить отношения со своей второй половинкой и не забудьте уделить время детям.
На протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Ночью будет идти дождь, который к утру должен ослабнуть, а к полудню и вовсе закончиться.
В 1789 году Элия Крейг из городка Бурбон (штат Кентукки) впервые приготовил разновидность виски, которую сегодня называют просто «бурбон».
влажн.:
давл.:
ветер: