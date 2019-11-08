08.11.2019 14:52

В районе стадиона «Металлист» будет ограничено движение

Движение транспорта по пер. Власовскому, ул. Храмова, ул. Державинской, ул. Плехановской, на участке от ул. Молочной до ул. Полевой, будет запрещено с 13:00 до 19:30 10 ноября.



//city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением футбольного матча на стадионе «Металлист» между командами ФК «Шахтер» (Донецк) - ФК «Динамо» (Киев).

На этот период изменят маршруты некоторые автобусы:

- автобусы №68э и 232э изменят конечную остановку «ст. метро «Метростроителей» и осуществлять высадку и посадку пассажиров будут на остановке «ст. метро «Проспект Гагарина»;

- автобус №260: ул. Плехановская - ст. м. «Завод им. Малышева» (разворотный круг по ул. Нехаенко возле железнодорожной станции «Балашовка») и высадку и посадку пассажиров будет производить на остановке «ст. м. «Завод им. Малышева»;

- автобус №244: пр. Гагарина - пр. Героев Сталинграда - ул. Морозова и далее по маршруту;

- автобус №251: пр. Московский - ул. Морозова и далее по маршруту.

Также с 15:00 до 17:00 и с 18:45 до 19:30 10 ноября будет ограничена скорость движения трамваев по ул. Плехановской, на участке от ул. Державинской до ул. Молочной.