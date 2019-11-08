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08.11.2019  14:52   

В районе стадиона «Металлист» будет ограничено движение

Движение транспорта по пер. Власовскому, ул. Храмова, ул. Державинской, ул. Плехановской, на участке от ул. Молочной до ул. Полевой, будет запрещено с 13:00 до 19:30 10 ноября.


//city.kharkov.ua
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением футбольного матча на стадионе «Металлист» между командами ФК «Шахтер» (Донецк) - ФК «Динамо» (Киев).
 
На этот период изменят маршруты некоторые автобусы:
 
- автобусы №68э и 232э изменят конечную остановку «ст. метро «Метростроителей» и осуществлять высадку и посадку пассажиров будут на остановке «ст. метро «Проспект Гагарина»;
 
- автобус №260: ул. Плехановская - ст. м. «Завод им. Малышева» (разворотный круг по ул. Нехаенко возле железнодорожной станции «Балашовка») и высадку и посадку пассажиров будет производить на остановке «ст. м. «Завод им. Малышева»;
 
- автобус №244: пр. Гагарина - пр. Героев Сталинграда - ул. Морозова и далее по маршруту;
 
- автобус №251: пр. Московский - ул. Морозова и далее по маршруту.
 
Также с 15:00 до 17:00 и с 18:45 до 19:30 10 ноября будет ограничена скорость движения трамваев по ул. Плехановской, на участке от ул. Державинской до ул. Молочной.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  футбол, металлист 1925, харьков
 
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