Троллейбусы №25 и 36 два дня не будут ходить

Движение троллейбусов по бул. Богдана Хмельницкого, на участке от пр. Московского до пр. Александровского, будет запрещено с 9:45 до 14:30 12 и 13 ноября.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с кронированием деревьев по бул. Богдана Хмельницкого.
На этот период троллейбусы №25 и 36 ходить не будут.
Ответственные проекты лучше отложить на потом, чего бы они ни касались: финансовой сделки, признания в любви или выбора нового гарнитура для спальни.
Утром тучи займут свое место под солнцем и не оставят его до самого вечера. Без существенных осадков. Местами туман.
Сегодня отмечаются два противоположных в плане экономии праздника: Международный День энергосбережения и Всемирный день шопинга.
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