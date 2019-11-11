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11.11.2019  13:23   

Троллейбусы №25 и 36 два дня не будут ходить

Движение троллейбусов по бул. Богдана Хмельницкого, на участке от пр. Московского до пр. Александровского, будет запрещено с 9:45 до 14:30 12 и 13 ноября.


://city.kharkov.ua/

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с кронированием деревьев по бул. Богдана Хмельницкого.

На этот период троллейбусы №25 и 36 ходить не будут.

Источник:   ХГС
 Тэги:  троллейбус, маршрут, харьков, изменение, запрет
 
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