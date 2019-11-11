11.11.2019 13:23

Троллейбусы №25 и 36 два дня не будут ходить

Движение троллейбусов по бул. Богдана Хмельницкого, на участке от пр. Московского до пр. Александровского, будет запрещено с 9:45 до 14:30 12 и 13 ноября.



://city.kharkov.ua/

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с кронированием деревьев по бул. Богдана Хмельницкого.



На этот период троллейбусы №25 и 36 ходить не будут.