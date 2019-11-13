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13.11.2019  15:48   

В Харьков поступила очередная партия современных троллейбусов

24 современных троллейбуса производства «Богдан Моторс» получило КП «Троллейбусное депо №2» в рамках кредитного договора с Европейским банком реконструкции и развития.


//city.kharkov.ua
Об этом сегодня, 13 ноября, на заседании постоянной комиссии по вопросам защиты населения и здравоохранения Харьковского городского совета сообщил директор Департамента инфраструктуры Сергей Дульфан.
 
По его словам, новые троллейбусы уже курсируют на городских маршрутах  №3 и 35.
 
Отметим, новые троллейбусы более комфортные для пассажиров, оснащены рядом современных функций, в частности, имеют пандус, автономный ход на случай объезда аварийных участков, а также возможность опускать правую сторону при подъезде к низким остановкам.
 
Напомним, всего за средства ЕБРР для депо №2 закуплены 57 низкопольных троллейбусов компании «Богдан Моторс», оставшаяся часть должна прийти в Харьков до конца года. Еще 60 единиц подвижного состава планируется приобрести для КП «Троллейбусное депо №3» за средства Европейского инвестиционного банка.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  новые троллейбусы, ебрр, харьков
 
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