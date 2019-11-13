13.11.2019 15:48

В Харьков поступила очередная партия современных троллейбусов

24 современных троллейбуса производства «Богдан Моторс» получило КП «Троллейбусное депо №2» в рамках кредитного договора с Европейским банком реконструкции и развития.



//city.kharkov.ua

Об этом сегодня, 13 ноября, на заседании постоянной комиссии по вопросам защиты населения и здравоохранения Харьковского городского совета сообщил директор Департамента инфраструктуры Сергей Дульфан.

По его словам, новые троллейбусы уже курсируют на городских маршрутах №3 и 35.

Отметим, новые троллейбусы более комфортные для пассажиров, оснащены рядом современных функций, в частности, имеют пандус, автономный ход на случай объезда аварийных участков, а также возможность опускать правую сторону при подъезде к низким остановкам.

Напомним, всего за средства ЕБРР для депо №2 закуплены 57 низкопольных троллейбусов компании «Богдан Моторс», оставшаяся часть должна прийти в Харьков до конца года. Еще 60 единиц подвижного состава планируется приобрести для КП «Троллейбусное депо №3» за средства Европейского инвестиционного банка.