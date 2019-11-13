Трамвайные пути на углу Плехановской и Полевой реконструировали, чтобы не собирались пробки

Реконструкция трамвайных путей на пересечении ул. Плехановской и ул. Полевой завершается.
До реконструкции это был один из самых проблемных переездов в городе, сообщил директор Департамента инфраструктуры Сергей Дульфан.
«Из-за плохого состояния проезжей части вдоль трамвайных путей технологическая скорость на перекрестке падала до 5 км/час, из-за чего на Балашовском путепроводе всегда образовывалась пробка. Поэтому старый конструктив мы демонтировали и провели полную реконструкцию этого участка и подъезда к путепроводу по современным технологиям», - сообщил Сергей Дульфан.
Сегодня лучше действовать по формуле: «Семь раз отмерь…». Любые планы, опирающиеся на дипломатию и сотрудничество, а также связанные с деньгами, лучше всего отложить.
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