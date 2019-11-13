Главная Новости Дороги и транспорт Трамвайные пути на углу Плехановской и Полевой реконструировали, чтобы не собирались пробки
13.11.2019  17:35   

Трамвайные пути на углу Плехановской и Полевой реконструировали, чтобы не собирались пробки

Реконструкция трамвайных путей на пересечении ул. Плехановской и ул. Полевой завершается.


// city.kharkov.ua

До реконструкции это был один из самых проблемных переездов в городе, сообщил директор Департамента инфраструктуры Сергей Дульфан.

«Из-за плохого состояния проезжей части вдоль трамвайных путей технологическая скорость на перекрестке падала до 5 км/час, из-за чего на Балашовском путепроводе всегда образовывалась пробка. Поэтому старый конструктив мы демонтировали и провели полную реконструкцию этого участка и подъезда к путепроводу по современным технологиям», - сообщил Сергей Дульфан.

По его словам, движение колесного транспорта на перекрестке будет возобновлено завтра, а трамваи пойдут в субботу.
Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  движение, харьков
 
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