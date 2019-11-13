13.11.2019 19:19

Город выкупил 90% объектов в зоне строительства метро

131 собственник из 144, или 90%, продали городу свои объекты недвижимого имущества, расположенные на территории будущего строительства станций метро «Державинская» и «Одесская».



//city.kharkov.ua

Как сообщил сегодня, 13 ноября, директор Департамента регистрации и цифрового развития Олег Дробот, всего выкупу подлежат 90 объектов жилой и коммерческой недвижимости, которые принадлежат 144 владельцам. По результатам переговоров, 131 владелец, или 90%, заключили на добровольных началах соглашения с городским советом, который стал собственником этих объектов. На выкуп и сопроводительные расходы, связанные с правомочными действиями, затратами на переезд и т.п., из городского бюджета было израсходовано почти 145 млн грн.

Олег Дробот отметил, что владельцы получили за свою недвижимость примерно двойную ставку от рыночной стоимости объектов. Именно этим объясняется большой процент добровольно заключенных соглашений. Европейский инвестиционный банк и Европейский банк реконструкции и развития, которые финансируют строительство метро, ​​проверили методику определения выкупной цены и отметили, что права людей не нарушены.

«Все могут проживать или пользоваться этими объектами столько времени, сколько им нужно. Мы постоянно общаемся с людьми. Понимаем проблемы, решаем бытовые вопросы, с которыми они сталкиваются. Горсовет сопровождает переезд и ведет аналитику по приобретению владельцами нового жилья», - сообщил директор департамента.

Он отметил, что уже более 100 владельцев, или 80%, купили другие объекты недвижимости, и большинство уже покинули помещение. Вопросы по оставшимся 13 владельцам, которые не согласны с выкупной ценой, решаются в суде. Олег Дробот рассказал, что есть объекты жилой недвижимости, где цена расходится в 100 тыс. грн, а есть владельцы коммерческой недвижимости, которые хотят получить в два раза больше. Экспертизы по установлению стоимости этих объектов сейчас проводит Харьковский НИИ судебных экспертиз им. Бокариуса. Результаты оценки ожидают получить до конца года, на их основании суд и примет решения. Если владельцы и городской совет с ними согласятся - начнется процедура выкупа, если нет - будет подана апелляция.

«Мы понимаем позицию людей. Мы побуждали владельцев, чтобы они на судебных заседаниях четко излагали, какую цену предлагает город и чем она подтверждается, и излагали свою. В суд предварительно попало 25 дел, но мы нашли договоренность с двенадцатью собственниками, заключили соглашения и вышли из судебного процесса. Это не классический судебный спор. Потому что единственный вопрос, который мы решаем - определение цены, по которой будет осуществлена ​​сделка. Все владельцы не отрицают законных оснований такого выкупа», - сообщил Олег Дробот. По его словам, уже получено первое судебное решение, которое подтвердило позицию горсовета.

Директор департамента также подчеркнул, что строительство новых станций метро начнется не раньше, чем будут выкуплены все объекты.

Напомним, что проект «Продление метрополитена в г. Харькове» включает строительство двух станций - «Державинская» и «Одесская», Алексеевского электродепо и закупку современных составов для метро. Проект реализуется за счет кредитных средств ЕБРР (160 млн евро) и ЕИБ (160 млн евро).