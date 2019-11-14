14.11.2019 17:49

Практически все школьники и студенты получили электронные билеты

В Харькове продолжается переход на использование в городском общественном транспорте единого электронного билета «Е-ticket».



//city.kharkov.ua

Об этом сегодня, 14 ноября, на заседании постоянной комиссии по вопросам транспорта, связи и экологии Харьковского городского совета сообщил директор Департамента инфраструктуры Сергей Дульфан.

По его словам, практически все валидаторы для оплаты проезда установлены, система работает в полной мере, технические вопросы решаются оперативно. «Е-ticket» выдали 90-95% школьников и студентов и около 30% - гражданам льготных категорий. Обеспечить всех едиными билетами планируется весной. Как только будет выдано 100% льготных карт, в городе запретят платить за проезд наличными в трамваях и троллейбусах.

Пока в наземном транспорте единым проездным пользуются около 40% пассажиров, в метро – около 10%. Сергей Дульфан отметил, что на станциях метрополитена специально оставили по два валидатора для старых карт.

«Решением сессии городского совета было предусмотрено, что оплачивать проезд можно будет картами старого образца, пока на них не закончатся средства», - пояснил директор департамента.

Он сообщил, что в будущем рассматривается возможность оплаты проезда банковской картой. Для этого нужно будет оборудовать валидаторы специальным устройством и дописать программное обеспечение.

Также Сергей Дульфан напомнил, что такой должности, как «кондуктор», в депо больше не будет, но людей увольнять не намерены. Они станут контролерами, которые с помощью специальных устройств будут проверять информацию о последней совершенной оплате. Также планируется установить камеры видеонаблюдения в кабинах водителей.

«В связи с внедрением e-ticket и строгим учетом количества поездок начались проблемы. Водители и контролеры, иногда с целью наживы или дискредитации работы указанной системы, предпочитают брать деньги в полном объеме или половину стоимости «в карман». Если такие случаи выявляют, их просят внести эту сумму в кассу предприятия в качестве штрафа», - отметил Сергей Дульфан.

Напомним, что система «Электронный билет» внедрена в наземном городском электротранспорте (трамвай, троллейбус) с декабря 2017 года. На весь подвижной состав, осуществляющий перевозку пассажиров, установили 451 бортовой компьютер и смонтировали 1419 валидаторов регистрации проезда. По состоянию на 1 ноября 2019 года, на трамвайных и троллейбусных остановках города установлены и круглосуточно функционируют 170 терминалов «Е-ticket» для приобретения и пополнения проездных билетов (разовые и электронные).